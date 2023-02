Indígena de MS é assassinado em pomar de Vacaria (RS)

Indígena da Aldeia de Paranhos, Jackson Brites, 22 anos, foi assassinado no município de Vacarias, no Estado do Rio Grande do Sul. A vítima trabalhava na colheita de maças na região e o crime teria acontecido no dia 5 de fevereiro deste ano.

Conforme o portal do jornal Zero Hora, duas pessoas já foram presas, também moradoras em MS, que podem estar envolvidos no crime.

O assassinato aconteceu no pomar onde eles trabalhavam e o corpo encontrado um dia depois por funcionários.

Ainda segundo o Jornal Zero Hora, o delegado Anderson Silveira de Lima, disse que os suspeitos e a vítima foram vistos saindo na tarde de domingo e ele trabalha com a hipótese de desavenças antigas, ainda do período que viviam na aldeia.

O Zero Hora diz que, Brites foi morto com golpes na cabeça e no alojamento dos suspeitos, foram encontradas roupas sujas de sangue.