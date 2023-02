Animais para julgamento entram dia 10 de abril na Expogrande

Os animais o que serão expostos em argolas e levados a julgamento na Expogrande começam a dar entrada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), a partir do dia 10 de abril. Para este ano a Acrissul, promotora do evento, tem inscrições para bovinos das raças nelore, tabapuã, girolando e gir leiteiro, além das raças de equinos crioulo, árabe, quarto de milha e cavalo pantaneiro. A Asmaco (Associação Sul-mato-grossense de Criadores de Ovinos) já confirmou presença com diversas raças.

A Expogrande acontece de 13 a 23 de abril, com julgamentos e exposição de animais de diversas raças, parque de diversões, shows com vários estilos musicais, praça de alimentação e estandes comerciais de diversos setores do agronegócio. A expectativa é de um público de 100 mil pessoas e de R$ 150 milhões em negócios.

