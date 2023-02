Irmão de empresário morto no Procon explica história; autor aparece caminhando

Câmeras de segurança do Centro de Campo Grande flagraram, nesta segunda-feira (13), o instante que o suposto autor da morte do empresário Antonio Caetano de Carvalho, 67, passa caminhando pela rua Maracaju, após o crime. Inclusive, manuseando uma arma.

Para a reportagem, o irmão de Antônio confirmou quem matou Antonio se trata de um policial militar da reserva, que no final do ano passado levou um de seus veículos, uma caminhonete, para a empresa da vítima na intenção de realizar a troca do motor.

Inicialmente o serviço foi feito, mas não agradou ao ex-policial militar. Em seguida, o cliente acabou pedindo para que Caetano consertasse o serviço durante o período do último Natal e Ano Novo, época que empresa da vítima entrou de recesso.

Já no início de janeiro de 2023, o dono da caminhonete novamente cobrou Caetano pelo serviço, que foi realizado. Porém, Caetano pediu para que o dono da caminhonete retirasse a queixa no Procon-MS.

Nesta segunda, o empresário estava na sala de conciliação e o policial reformado teria sido cobrado desse saldo devedor de R$ 630, quando o militar teria dito “vou pagar”. Em seguida, o ex-policial levantou e sem dizer mais nada atirou três vezes contra o empresário, que morreu no local.

Além de empresário, Antonio foi um grande nome do motociclismo e automobilismo regional, responsável pela existência de algumas das pistas de ambas as modalidades esportivas em Mato Grosso do Sul. Em sua trajetória, ele narrou etapas do Campeonato de Motocross e era uma peça conhecida no meio esportivo.

Entenda o caso

Informações preliminares indicam que homicídio foi motivado por um débito de R$ 630,00.

Com informações do repórter João G. Vilalba com Marcos Maluf