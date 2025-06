Indígena de 23 anos morre esfaqueado durante briga na fronteira entre Brasil e Paraguai

Um jovem indígena identificado como Reinaldo Rojas Franco, de 23 anos, morreu na madrugada de domingo (15) após ser esfaqueado durante uma briga em Bella Vista Norte, cidade paraguaia que faz fronteira com Bela Vista (MS), a 324 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o jornal paraguaio Última Hora, o caso ocorreu por volta das 4h30, no cruzamento das ruas Marcial Samaniego e Unión, no bairro Inmaculada Concepción. A confusão envolveu diversas pessoas, mas o autor da facada ainda não foi identificado.

Reinaldo foi atingido por uma facada de cerca de três centímetros no lado esquerdo do tórax. Ferido, caiu ao chão enquanto os demais envolvidos se dispersavam do local. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O laudo forense apontou que a causa da morte foi choque hipovolêmico, provocado pela perfuração no peito.

A 5ª Delegacia de Polícia de Bella Vista Norte registrou o caso como homicídio e investiga o paradeiro do agressor. Até o momento, não há informações sobre a motivação da briga nem identificação de suspeitos.

A polícia paraguaia segue ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras da região na tentativa de esclarecer as circunstâncias do crime e prender o responsável.

