Mais de 204 mil veículos precisam ser licenciados até 30 de junho em MS; veja quem deve regularizar

Proprietários de veículos com placas terminadas em 4 e 5 têm até o dia 30 de junho para quitar o licenciamento anual, segundo o calendário do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). Ao todo, 204.758 veículos devem ser regularizados até o fim do mês, conforme informou a autarquia em nota à imprensa.

Quem perder o prazo estará sujeito a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro: multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até a remoção do veículo.

O pagamento do licenciamento pode ser feito pelo site oficial do Detran-MS, no aplicativo “Meu Detran”, em agências bancárias e casas lotéricas. Após a quitação, o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) fica disponível tanto na versão digital, pela Carteira Digital de Trânsito (CDT), quanto na versão impressa, para quem preferir.

Para emitir o documento, é necessário que o IPVA esteja quitado. Quem optou pelo pagamento parcelado do imposto deve estar com todas as parcelas vencidas pagas. Só após a regularização é possível emitir o licenciamento.

O calendário de licenciamento segue nos próximos meses:

– Final 6: julho

– Final 7 e 8: agosto

– Final 9: setembro

– Final 0: outubro

O Detran-MS também informou um erro de paginação na impressão das guias de licenciamento dos veículos com placa final 3, enviadas no início de maio. O problema causou divergência entre os dados da capa e as informações internas das correspondências.

Em decorrência da falha, o vencimento para esse grupo foi prorrogado para setembro de 2025, conforme anunciado pelo órgão. Para mais informações, o Detran orienta os condutores a acessarem os canais digitais oficiais, como o site oficial e conferirem sua situação individual.

