Incêndio de grandes proporções atinge canavial às margens da BR-163

Um incêndio de grandes proporções que iniciou na cidade de Bonfim (MT) atinge nesta quarta-feira (21), área de canavial na BR-163. A fumaça é tão densa que pode ser vista em Sonora, distante 330 quilômetros de Campo Grande e divisa com o Estado vizinho.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram a dimensão do fogo que consome a vegetação e lança a fumaça a metros de altura.

Ainda de acordo com as informações iniciais, o fogo atinge uma plantação de cana, um dos principais compostos para a produção do combustível etanol.

Até o momento não há relato de pessoas feridas ou se as chamas atingiram alguma casa ou empresa da reigão. Um carro que estava próximo da vegetação acabou atingido pelo fogo e destruído.

