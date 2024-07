Incêndio próximo a residenciais atinge vegetação na base áerea de Campo Grande

Um incêndio de grandes proproções atinge desde a manhã desta de terça-feira(30), uma parte da área da base áerea de Campo Grande no bairro Conjunto União. Quatro residenciais estão próximos do fogo.

Essa não é a primeira vez que o local sofre com incidentes do tipo. Corpos de Bombeiros estão no local para conter as chamas.

Moradores de um residencial próximo ao local realizaram filmagens:

