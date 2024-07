PRF encontra 455 kg de maconha em carro parado às margens da BR-262

Homem com idade não divulgada foi preso, na manhã desta terça-feira (30), na BR-262, em Água Clara, distante 187 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 455 quilos de maconha.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizavam fiscalização na rodovia, quando avistaram um Renault/Captur parado às margens da pista.

Os policiais se aproximaram e, quando pediram para o motorista abaixar os vidros, o mesmo confessou imediatamente que estava transportando droga.

Foram encontradas dezenas de tabletes contendo maconha. O homem confessou que pegou a droga em Ponta Porã e a levaria até Três Lagoas. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado junto com a droga para a Polícia Civil da cidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram