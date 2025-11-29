Incêndio em terreno baldio assusta moradores do Jardim Carioca

Um incêndio registrado na tarde deste sábado (29) assustou moradores do Jardim Carioca, na região oeste de Campo Grande, e trouxe novamente à tona reclamações antigas sobre o abandono de um terreno baldio que, segundo vizinhos, virou um verdadeiro “depósito de lixo”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado inicialmente para atender a uma ocorrência de incêndio em imóvel. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que as chamas haviam sido ateadas em um terreno baldio repleto de entulhos. De acordo com os militares, ao menos 1 mil litros de água foram utilizados para controlar o fogo.

Além da grande quantidade de lixo acumulado, moradores relatam que pessoas em situação de rua costumam depositar sofás, cadeiras, restos de móveis e outros objetos no local. A situação, dizem, não é nova: incêndios frequentes já foram registrados na área, que segue sem fiscalização.

“Todo mês é a mesma coisa. A gente liga pros órgãos públicos, mas nada muda. O terreno está largado e vira perigo pra quem mora perto”, reclamou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Durante o atendimento, os bombeiros também precisaram cortar uma árvore com risco de queda, que poderia atingir imóveis vizinhos ou a fiação elétrica.

Moradores cobram ações mais efetivas do poder público para limpeza e fiscalização da área, a fim de evitar novos incêndios e riscos à segurança da comunidade.

