Incêndio destrói dois ônibus e assusta moradores em Corumbá

Um incêndio de grandes proporções destruiu dois ônibus de viagem e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (28), em Corumbá, a cerca de 400 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na rua Antônio João, entre as ruas Cabral e Joaquim Murtinho, próximo ao muro da Escola Estadual João Leite de Barros, em uma área residencial.

Ninguém ficou ferido, mas o fogo intenso causou explosões, assustou moradores e gerou suspeitas de incêndio criminoso.

Segundo publicação do portal Diário Corumbaense, o subtenente Silveira, do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), a ocorrência foi inicialmente registrada como incêndio em veículo, mas ao chegarem ao local, as equipes constataram que dois ônibus de grande porte estavam completamente tomados pelas chamas.

“A área já estava isolada pela Polícia Militar. Iniciamos o combate imediatamente, mas as chamas eram altas e, com o vento forte, o fogo chegou a ultrapassar o muro da escola. Se estivesse do lado das residências, teria atingido as casas próximas. Houve explosões de pneus, o que aumentou o risco”, explicou o subtenente.

Dez militares participaram da operação, que contou com três viaturas e aproximadamente 28 mil litros de água. O reforço veio da GECIF (Grupo de Combate a Incêndios Florestais), que está em Corumbá atuando na prevenção ao fogo no Pantanal.

Ônibus chegaram de São Paulo horas antes

Os dois ônibus haviam chegado de São Paulo ainda na tarde de segunda-feira. O primeiro estacionou por volta das 17h30 e o segundo, às 18h. O veículo da frente, que partiria em nova viagem às 22h, foi o primeiro a ser atingido pelas chamas.

Um dos motoristas, que preferiu não se identificar, relatou ao Diário Corumbaense que havia saído para jantar e, ao retornar, viu o ônibus pegando fogo e dois indivíduos fugindo com um galão nas mãos.

“Saí para lanchar e, quando voltei, vi o ônibus em chamas e duas pessoas correndo com um galão. Pode ter sido criminoso. Tentei tirar meu ônibus, que estava logo atrás, mas não consegui. O vento estava muito forte e o fogo se alastrou rapidamente”, contou.

A Polícia Civil ainda não confirmou se o transporte dos passageiros era feito de forma regular e investiga a possibilidade de incêndio proposital.

A moradora Vitória Sanchez Duran Correia, que vive em frente ao local onde os ônibus estavam estacionados, relatou momentos de desespero.

“Estava dormindo quando tudo começou. Ouvi gritos e, ao olhar pela janela, vi o clarão do fogo. Corri para a casa da minha mãe com minhas cachorras. O segundo ônibus estava em frente à minha casa. Quando ele começou a pegar fogo, fiquei com muito medo. Ouvi pelo menos quatro explosões”, disse ela.

Segundo Vitória, é comum haver ônibus estacionados na região. “Às vezes ficam até quatro aqui na rua”, relatou.

Após controlar as chamas, os bombeiros deixaram o local. A Polícia Militar permaneceu na área aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil, que irá apurar as causas do incêndio.

A Agência Municipal de Trânsito (Agetrat) também esteve presente para auxiliar no isolamento da via. Imagens de câmeras de segurança de residências e comércios próximos devem ser analisadas para ajudar na investigação.

