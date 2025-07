Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Novamente política

Os comentaristas e analistas políticos de 2018 para cá têm repetido à exaustão a tese do encolhimento do que sempre foi classificado como centro e que na prática se subdividiu em três grupos: a centro-direita, centro-esquerda e o centrão, que não é nenhuma coisa nem outra. Cresceram desde então a extrema direita com base no PL e PP principalmente e encolheu o PSDB e uma fatia do MDB e disso se aproveitaram os fisiologistas para criarem o Centrão.

Essa realidade determinou os caminhos da política nas quatro eleições, onde uma avalanche de políticos com discursos de extremismos de direita com viés religioso, policialesco e até mesmo ligados a facções criminosas. A esquerda que ficou resumida à liderança do presidente Lula tem se mantido com único núcleo de resistência e ponto de apoio ao Centro e centro-direita que tenta ressuscitar nas disputas pelos governos estaduais.

Sinais

Após ter conseguido se reeleger, contrariando todos os prognósticos a prefeita Adriane já dá sinais de que pretende, a partir dos resultados das urnas em 2026, construir um grupo político próprio com vistas às próximas eleições municipais.

O dinheiro do Novo PAC

O dinheiro do Novo PAC para obras em Mato Grosso do Sul deve ser comandado pela ministra do Planejamento Simone Tebet e isso já está gerando uma corrida ao seu gabinete por parte de prefeitos, deputados e até senadores.

Passeio

A Comissão de Relações Exteriores do Senado, que conta com o senador Nelsinho Trad e que tem também a senadora Tereza Cristina, conseguiu a proeza de ser contestada tanto pelo governo, quanto pelos bolsonaristas.

Animado

Escalado para capitanear a Federação que já tem PRD, Solidariedade e pode contar com o Avante, o senador Delcídio Amaral volta a ter influência nas articulações, pois o grupo pode chegar forte na disputa nacional, principalmente pelo peso do Solidariedade.

Meninos eu vi

Após descobrirem que os então deputados estaduais Waldemir Moka e Zeca do PT são primos, repórteres ficaram curiosos em saber se havia reuniões e como eram os encontros entre familiares de ambos. Moka confirmou que havia reuniões e foi sucinto na resposta quando as conversas eram.

Frase

“Acho que o presidente Bolsonaro está sendo injustiçado”, Reinaldo Azambuja, Ex-governador de Mato grosso do Sul.

