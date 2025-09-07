Incêndio destrói casa histórica em Rio Brilhante e mobiliza vizinhos; vídeo

Uma residência na Rua Manoel Bento, no Bairro Progresso, na cidade de Rio Brilhante, pegou fogo nesse sábado. Equipes do Corpo de Bombeiros se juntaram a caminhões-pipa da prefeitura e voluntários para conter as chamas que tomaram grandes proporções. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio nem sobre feridos.

Segundo informações divulgadas, a residência atingida pertencia à família Piveta, tradicional na cidade, e era considerada um ponto de referência devido sua diferente arquitetura. Nas redes sociais do site Rio Brilhante em Tempo Real, onde o vídeo do incêndio foi publicado, moradores lamentaram a destruição do imóvel.

“Meu Deus, que tristeza. Espero que estejam todos bem. Senhor Remi e a esposa, muito queridos. Que Deus dê conforto e força”, escreveu Rodrigo Alberto. Outra moradora, Pinheiro Letícia, comentou: “Nossa, cara, eu falava que era a casa do Papai Noel quando era criança”. Veja:

