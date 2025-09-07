“Faz parte da reflexão da nossa história”, diz Riedel ao encerrar Desfile da Independência na Capital

Encerrando o Desfile da Independência, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, celebrou a data acompanhado de autoridades locais.

“O desfile é algo tradicional e a gente participa com todo o nosso entusiasmo. Hoje, mais uma vez, foi um desfile extremamente positivo de tudo o que a gente tem em relação à segurança pública, a segurança das máquinas brasileiras. O dia 7 de setembro faz parte da reflexão da nossa história, e foi isso que fizemos hoje aqui”, destacou Riedel.

À imprensa, o comandante do CMO, General Alcides Valeriano, falou sobre o dia histórico. “Foi um dia histórico, é uma demonstração de ardor cívico e patriotismo, com os 203 anos da Independência do País. É sempre um motivo de muito orgulho participar dessa festa, junto de todos. Foi maravilhoso”, comentou.

Para o presidente da ALEMS, Gerson Claro, é o ápice do movimento de Independência. “É um momento de fazer reflexões, sobre o nosso momento político, sobre o Brasil, e reforçar nosso compromisso com a democracia e com os princípios que regem a nossa nação. Acho que isso é o que fica hoje no fim do desfile”, finalizou ele.

A estimativa do público do desfile ainda não foi divulgada pela organização do evento. As arquibancadas lotaram mais de uma hora antes do início. Veja trecho do desfile:

Com Juliana Aguiar