Próxima semana terá mais de 3,8 mil vagas de emprego disponíveis em MS; Capital concentra maior oferta

O mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul inicia a próxima semana com 3.835 vagas de emprego abertas, segundo boletim divulgado pela Funtrab (Fundação do Trabalho). As oportunidades são voltadas a diversas áreas, com destaque para os setores de serviços, comércio, indústria e agronegócio, e estão distribuídas em 33 municípios do Estado.

Campo Grande lidera o número de vagas, com 695 posições disponíveis. Na Capital, as funções mais procuradas por empregadores são: auxiliar de linha de produção (91 vagas), atendente de lanchonete (65), vendedor interno (62), auxiliar de limpeza (61) e operador de caixa (59).

Dourados aparece em segundo lugar, com 408 oportunidades, seguido por Três Lagoas (315), Sidrolândia (248) e Chapadão do Sul (194). Na outra ponta, Jaraguari e Eldorado não possuem vagas cadastradas nesta semana.

As ocupações ligadas ao setor produtivo e industrial continuam sendo as mais ofertadas. Há 476 vagas para auxiliar de linha de produção, 221 para operador de caixa, 157 para vendedor interno e 140 para servente de obras. A construção civil também se destaca, com 106 vagas para pedreiro e 76 para ajudante de obras.

Além disso, o boletim da Funtrab destaca 126 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 89 para estagiários, concentradas majoritariamente nos municípios de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comparecer à unidade da Funtrab em seu município, munidos de documentos pessoais como CPF, RG e carteira de trabalho. Em Campo Grande, o atendimento é feito na Rua 13 de Maio, nº 2.773, no Centro, das 7h30 às 17h30.

