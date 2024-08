Incêndio de grandes proporções atingiu área de mata no Bairro Rita Vieira

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma vasta área de mata na Rua Semíramis, no Bairro Rita Vieira, na noite de sexta-feira (23). As chamas começaram a se espalhar rapidamente nas proximidades de uma fábrica de alimentos e de um depósito de um grupo atacadista, causando preocupação entre os moradores.

O incêndio, que teve início por volta das 20h, colocou em risco não apenas a vegetação da área, mas também as instalações industriais e um residencial próximo. De acordo com relatos de moradores, o fogo pode ser visto à distância, criando um cenário de grande fumaça e clarões intensos.

