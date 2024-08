Frente fria avança em MS neste sábado

Neste sábado (24), a frente fria deverá avançar para todas as regiões do estado com aumento de nebulosidade, queda nas temperaturas e possibilidade de chuvas principalmente na metade sul do Mato Grosso do Sul.

No sábado, vale destacar que a chance de chuva aumenta em algumas regiões devido ao maior aporte de umidade vindo da Bolívia/Paraguai aliado ao deslocamento da frente fria. Também entre sexta-feira (23) e sábado (24) espera-se os maiores acumulados de chuva, podendo ultrapassar os 20 mm em algumas regiões, com destaque para sul e sudoeste do MS.

São esperadas temperaturas mínimas entre 10-14°C e máximas entre 14-22°C para as regiões sul, sudoeste e leste. Na região pantaneira, mínima de 15-16°C e máximas de até 20°C. Para a região norte e bolsão estão previstas mínimas de 16-18°C e máximas de até 35°C. Em Campo Grande, mínima de 14°C e máxima de 22°C.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.