Incêndio atinge apartamento no Nova Lima II em Campo Grande

Um incêndio atingiu um apartamento na noite de quinta-feira (10) no Condomínio Residencial Nova Lima II, localizado no cruzamento da Avenida Zulmira Borba com a Rua Gualter Barbosa, no bairro Nova Lima, na região norte de Campo Grande. Apesar do susto e da movimentação intensa no local, ninguém se feriu.

De acordo com testemunhas, o fogo teria começado por volta das 20h. A causa exata do incêndio ainda está sendo investigada, mas moradores relataram à reportagem que um curto-circuito na fiação elétrica pode ter sido o estopim. Há também a suspeita de que uma panela de pressão esquecida no fogão possa ter iniciado as chamas, que logo se espalharam por outros cômodos do apartamento.

Acionado pelos moradores, o Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local com várias equipes e conseguiu controlar o fogo antes que ele atingisse outros apartamentos do prédio. Por segurança, o edifício foi evacuado durante o combate às chamas.

As labaredas saíam pelas janelas, chamando a atenção de vizinhos e transeuntes. Vídeos feitos por moradores mostram a correria na hora do incidente e o trabalho das equipes de socorro para conter o fogo e garantir a segurança de todos.

Até o momento não há informações sobre o posicionamento da administração do condomínio sobre o ocorrido. A reportagem tentou contato com os proprietários do imóvel atingido, mas até o momento não obteve retorno. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.

O local deve passar por vistoria técnica nas próximas horas, a fim de avaliar os danos estruturais e apurar oficialmente as causas do incêndio.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais