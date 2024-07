Incêndio atinge barracos na Aldeia Água Bonita em Campo Grande

No início desta tarde de sexta-feira(26), um incêndio de grande proporções atingiu barracos na Aldeia Água Bonita no bairro Tarsila do Amaral em Campo Grande.

Imagens de vídeos mostram o incêndio destruindo os barracos, uma grande névoa de fumaça e moradores desesperados. O corpo de Bombeiros está no local para controlar as chamas e reforços foram solicitados de acordo com relatos na área.

No total mais de 700 famílias de diferentes etnias residem no local, a terena, kadwéu e guarani, kaiowá.

Veja vídeo obtido pelo Nova Lima News.

