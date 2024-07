Fugitivo procurado pela Interpol é preso em Ladário

O homem de 32 anos, que não teve a identidade revelada, cumpria mandado de prisão em aberto

Nessa quinta-feira (25), a Policia Civil do Mato Grosso do Sul por meio da Delegacia Civil de Ladário, em conjunto com a Policia Civil de Mato Grosso por meio da Defron-Cáceres, apreendera, um um fugitivo condenado na Bolívia por homicídio.

O homem de 32 anos, que não teve a identidade revelada, cumpria mandado de prisão em aberto, conforme descrito no site da Interpol.

Para escapar da apreensão o homem apresentou aos policiais documentos falsos, mas foi encaminhado para a Unidade Policial, onde ficará até a justiça tomar as devidas providências.

A operação dos policiais continuará em ativa em Ladário. Além disso, a população também poderá realizar denúncias por meio do número 67 3226-1090.

