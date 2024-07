Tentando encontrar batedores, PF apreende 1 tonelada de maconha na BR-060

Equipes da FICCO/MS (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul) apreenderam, nessa quinta-feira (25), na BR-060, em Sidrolândia, distante 60 quilômetros de Campo Grande, cerca de uma tonelada de maconha em um carro abandonado.

Os agentes realizavam fiscalização na rodovia para tentar encontrar batedores para o tráfico de drogas. Em certo momento, um veículo passou pelos policiais, levantando suspeita dos mesmos.

Mais a frente, o automóvel foi encontrado abandonado às margens da estrada, mas nenhuma pessoa foi encontrada próxima. Dentro do carro, centenas de tabletes preenchiam o interior do veículo.

Além disso, o carro estava com placas falsas. A ação tem objetivo de promover a redução do crime de tráfico de drogas e tudo que é relacionado a ela. A investigação acontece para tentar encontrar o dono dos entorpecentes.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram