Ciclista desaparece durante competição e é encontrado morto em valeta em Nova Andradina

Foto: Redes sociais/ Reprodução

Um ciclista, identificado como Kleber Rodrigues Nascimento, de aproximadamente 40 anos, morreu na manhã desse domingo (30), após sofrer um mal súbito enquanto participava da etapa final da Copa Centro-Sul de Ciclismo, realizada em Nova Andradina.

Segundo informações divulgadas, Kleber desapareceu durante o percurso e foi encontrado cerca de 50 minutos depois, já sem vida, dentro de uma valeta fora do trajeto.

De acordo com a Federação de Ciclismo de Mato Grosso do Sul e da ADCANA (Associação Desportiva de Ciclismo e Atletismo de Nova Andradina), o atleta saiu do percurso aproximadamente 150 metros até entrar na vala. A namorada informou que ele havia sentido dor no peito antes da largada e tinha histórico de pressão alta.

A prova contava com equipe de paramédicos, que inicialmente realizou o resgate da vítima, mas que já estava sem sinais de vida. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Nova Andradina, mas a morte foi confirmada.

A motivação ainda não foi divulgada. Uma das hipóteses é o forte calor registrado no município nesse domingo, que chegou a marcar 40 °C. A prova acontecia em uma estrada de chão entre Batayporã e Nova Andradina, às margens da MS-134.

