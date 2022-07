Idosos são presos e máquinas caça-níqueis apreendidas em Campo Grande

Um dono de bar e um apostador de 72 anos foram presos na noite deste sábado (23), em Campo Grande, na Rua Corinto, após a polícia encontrar duas máquinas caça-níqueis no interior do estabelecimento.

As autoridades foram até o local após receberem uma denúncia anônima. Quando chegaram no bar, se depararam com as máquinas escondidas atrás de uma porta, onde um homem estava jogando no momento, enquanto o bar funcionava normalmente.

O dono do bar acabou confessando aos policiais que recebia cerca de 30% do lucro total das máquinas. Também acabou informando o nome de quem fornecia as máquinas e era responsável pelas suas manutenções. A mesma pessoa também recolhia os valores gastos pelos jogadores e realizava os pagamentos dos prêmios. Um caderno com anotações sobre os controles dos jogos de azar acabou sendo foi aprendido.

O idoso que estava jogando no momento da operação afirmou que não tinha envolvimento com a prática e que estava ali apenas para se arriscar no jogo. O responsável pelo bar e o jogador foram encaminhados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), localizada no Centro. O caso foi registrado como jogo de azar.