Colheita de milho no estado atinge 12,2% da área total

A Aprosoja/MS divulgou na terça passada (19) um dados retirados do Boletim Casa Rural de Agricultura sobre os resultados das lavouras no Estado.

Segundo os últimos levantamentos: A região norte apresenta a colheita mais avançada, com média de 40,6%; a região central está com 15,6%; e o sul com 5,81%. No panorama estadual, 81% das lavouras apresentam boas condições, 13% condições regulares e 6% condições ruins.

Gabriel Balta, coordenador técnico da Aprosoja/MS ressaltou que “Ultrapassamos o período com possibilidades de redução do potencial produtivo da cultura, que era o dia 15 de julho, em caso de ocorrência de geada. Agora, as plantas já se encontram em fechamento de ciclo e a estimativa inicial se mantém”.

Os técnicos do projeto SIGA-MS afirmam que os insetos encontrados com mais facilidades foram as lagartas do cartucho (Spodoptera frugiperda), e as cigarrinhas (Dalbulus maidis).

Com informações do site Aprosoja MS