Idoso tenta matar companheira a facadas em conveniência de Figueirão

Um homem, identificado como José Antonio Santana de Oliveira, de 60 anos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (8), em Figueirão, interior de Mato Grosso do Sul. A vítima, de 41 anos, precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande, devido à gravidade dos ferimentos.

Em um vídeo publicado pelo portal MS Todo Dia, é possível ver o momento em que o homem surge por trás da vítima e começa a esfaqueá-la. Ele a atinge ao menos três vezes, conforme o movimento dos braços nas imagens. A mulher tenta proteger o abdômen, mas o agressor continua desferindo golpes.

Segundos depois, um homem aparece tentando apartar as agressões, e a vítima consegue se desvencilhar do pedreiro. Mesmo assim, ele continua a persegui-la com a faca em mãos e ainda a empurra.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o casal estava bebendo em uma conveniência quando, em determinado momento, o pedreiro foi até a residência buscar a arma do crime. Ao retornar, ele foi diretamente em direção à companheira e passou a atacá-la. A vítima foi atingida por duas facadas no abdômen e uma no lado esquerdo do peito, com aproximadamente seis centímetros de profundidade.

O autor foi preso em casa pela PM (Polícia Militar) do município. Ele negou o crime, mas foi reconhecido por testemunhas que estavam na conveniência. A faca utilizada foi encontrada no local. José foi encaminhado à Delegacia da PC (Polícia Civil) de Camapuã.