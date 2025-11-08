F1: Bortoleto não participa da classificação para o GP de São Paulo após batida na sprint

O impacto de Gabriel, calculado 57G, danificou fortemente o carro da Sauber, enquanto o brasileiro precisou ser encaminhado ao centro médico para um check up. Após ser liberado pela equipe médica, Bortoleto voltou ao box acompanhar a reconstrução de seu C45.

Antes do início da classificação, o chefe da Sauber, Jonathan Wheatley, disse ter esperanças de que o carro ficaria pronto a tempo, com a equipe se beneficiando de um atraso no início da sessão para reparos nas barreiras pelo circuito.

A Sauber chegou a animar o público em Interlagos ao colocar Gabriel com o capacete dentro do carro, mas o brasileiro não conseguiu sair dos boxes a tempo de participar da sessão.

Mesmo sem participar da classificação, Bortoleto deve conseguir participar do GP de São Paulo que acontece amanhã (9), com a direção de prova tradicionalmente dando uma permissão especial para que pilotos disputem as corridas mesmo sem marcar volta no quali.

Com informações do portal Motorsport.com

