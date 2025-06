Idoso tem celular furtado por faxineira em Três Lagoas

Na última sexta-feira (06), um mulher foi presa em flagrante pelo crime de receptação na cidade de TrÊs Lagoas. O caso passou a ser investigado após um idoso de 77 anos ter relatado que foi furtado por uma faxineira.

Ele disse que contratou r uma faxineira para prestar serviços em sua residência, no fim do mês passado. Após perceber o desaparecimento do aparelho, o idoso procurou a mulher, que teria confessado o furto. A mãe da autora afirmou que o telefone havia sido trocado por drogas.

Com base nas informações, os policiais localizaram o celular em posse de uma mulher, que alegou tê-lo adquirido de um desconhecido por R$ 250. Ela foi autuada em flagrante por receptação. Se condenada, poderá cumprir pena de até quatro anos de reclusão.

O aparelho, avaliado em aproximadamente R$ 1 mil, será devolvido ao proprietário. O caso segue em investigação.

O caso e a prisão foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas.

A polícia informa que a população pod efazer denúncias. encaminhadas pelos telefones: (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.