Caminhão escondia 3,5 toneladas de maconha em Eldorado

Na última sexta-feira (6), 3.520 Kg de maconha foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Eldorado.

A droga estava escondida em um caminhão, abordado na BR-163. Durante a fiscalização o condutor não sabia explicar os motivos da viagem, o que estaria transportando e outras informações sobre o veículo.

Desconfiados, os policiais realizaram uma vistoria no reboque e encontraram vários tabletes de maconha escondidos sob uma lona preta.

O motorista disse que deixaria o caminhão com a droga em Naviraí. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária de Eldorado.

