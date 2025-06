Mais de 1,4 mil vagas em cursos de idiomas e de capacitação para profissionais da Educação Básica

Com intuito de fortalecer a inclusão, a inovação e a internacionalização, a UFMS oferece mais de 1,4 mil vagas em diversos cursos on-line voltados para o aperfeiçoamento de profissionais da Educação Básica e da comunidade universitária. As formações são promovidas em parceria com diversas instituições, como o Ministério da Educação (MEC), a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), o Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB) e o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi).

Cada curso possui datas e formulários de inscrições distintos. Confira:

Saúde mental no ambiente escolar

Em parceria com o MEC, a Universidade oferta o curso Promovendo a saúde mental no ambiente escolar: ferramentas e práticas preventivas. A capacitação, liderada pela Agência de Educação Digital e a Distância (Agead) da UFMS, faz parte da Assessoria Técnica e Pedagógica das Redes Estaduais de Educação, uma iniciativa da Secretaria de Educação Básica do Ministério. A iniciativa foi lançada em um webinário sobre as redes de ensino na inclusão da educação digital e midiática nos currículos, em conjunto com outras 59 capacitações disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC (AVA MEC).

A diretora da Agead, Daiani Riedner, explica que a Instituição tem se tornado referência na implementação da educação digital e midiática. “A parceria da UFMS com o MEC, por meio da Assessoria Técnica e das capacitações no AVA MEC, tem possibilitado que professores de todas as regiões do país tenham acesso a formações acessíveis, contextualizadas e práticas. Isso contribui diretamente para o fortalecimento de competências digitais docentes e para a integração efetiva das tecnologias nos currículos escolares”, afirma.

A nova formação é destinada aos profissionais que atuam na Educação Básica, especialmente professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares, orientadores educacionais e técnicos das redes de ensino. Os profissionais da saúde que atuam em ambiente escolar também integram o público-alvo, assim como os demais interessados na temática da promoção da saúde mental no contexto escolar, no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e no uso consciente das tecnologias no ambiente educacional.

Serão quatro módulos, desenvolvidos com base em videoaulas e materiais interativos que abordam os fundamentos e conceitos sobre saúde mental e sua relação com a aprendizagem e a construção de repertórios comportamentais; estratégias para criação de um ambiente favorável à aprendizagem de habilidades socioemocionais, com ênfase em autoconsciência; continuação da abordagem socioemocional, voltando-se à regulação emocional e à efetividade interpessoal; e impactos do uso de tecnologias na vida dos estudantes e estratégias para seu gerenciamento saudável.

Cursos gratuitos de inglês e espanhol

A Rede Idiomas sem Fronteiras (Rede IsF) da Andifes oferta cursos on-line de inglês e espanhol, voltados para mobilidade internacional, interações cotidianas e interações em contexto acadêmico. Estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos-administrativos, professores e colaboradores terceirizados da Universidade têm até 9 de junho para realizar a inscrição pelo Sistema de Informação e Gestão de Projetos.

Segundo o diretor da Agência de Internacionalização (Aginter), Gustavo Câncio, os cursos têm um papel estratégico na formação linguística da comunidade universitária. “Eles permitem que estudantes, servidores e colaboradores desenvolvam competências comunicativas que podem ser imediatamente aplicadas em suas rotinas e trajetórias profissionais e pessoais. Além disso, os cursos são gratuitos, acessíveis e planejados de acordo com as necessidades do público universitário, o que contribui diretamente para a democratização do acesso ao ensino de línguas”, destaca. “Ao investir na formação linguística da comunidade acadêmica, a UFMS amplia sua capacidade de participação em projetos multilíngues, aumenta o número de publicações e colaborações internacionais e fortalece sua presença em redes acadêmicas globais”, pontua.

A coordenadora institucional da Rede IsF na UFMS, Lucilene Machado, enfatiza que o aprendizado de novos idiomas amplia a formação acadêmica, profissional e humana de estudantes e servidores. “O domínio de outras línguas facilita o acesso a bibliografias, pesquisas e eventos acadêmicos internacionais, promovendo uma formação mais crítica, atualizada e globalizada. Para estudantes, isso pode significar oportunidades de intercâmbio, participação em congressos e publicação em periódicos de maior alcance. Para servidores, especialmente os docentes e técnicos-administrativos, a proficiência em idiomas estrangeiros pode resultar em parcerias institucionais, cooperação internacional e maior qualificação para atuar em contextos multilíngues”, explica.

Cada curso possui carga horária de 16 horas e 20 vagas por turma, distribuídas da seguinte forma: dez para estudantes de graduação, cinco para estudantes de pós-graduação, cinco para servidores ou colaboradores. O resultado final está previsto para o dia 12 de junho na página da Aginter e as aulas têm início em 16 de junho. Os participantes receberão certificado de conclusão de curso quando participarem de, no mínimo, 75% das aulas síncronas e das atividades previstas.

Os horários das aulas e mais informações podem ser conferidos aqui.

Língua Chinesa

Estudantes de graduação e pós-graduação, egressos com até um ano de formação, professores e técnicos-administrativos das instituições associadas ao GCUB, como é o caso da UFMS, podem se inscrever até às 16h do dia 13 de junho em curso on-line de língua chinesa. A formação, voltada para conversação, leitura e escrita, é ofertada em parceria com a Universidade Normal de Hebei, da China.

Os participantes do curso irão aprender os ideogramas chineses, Hanzi, e o sistema fonético oficial da China, o Pinyin, o que possibilita pronunciar e escrever as palavras chinesas usando o alfabeto romano. Entre os temas abordados estão: introdução ao idioma chinês; caracteres básicos; saudações e frases simples, como cumprimentos, apresentações e diálogos cotidianos; números e vocabulário essencial para situações como compras e direções; gramática básica; e cultura chinesa: noções sobre costumes e etiqueta.

Com duração de 44 horas, a formação possui três opções de turmas de até 30 pessoas, com aulas às segundas e quartas-feiras, 18h às 20h; às terças e quintas-feiras, das 18h às 20h; e aos sábados, das 7h às 11h (horário de MS). As duas primeiras serão ministradas em português e a última em inglês, com início no dia 16 de junho. O valor da inscrição é de R$ 400 até o dia 6 e, após essa data, a taxa é alterada para R$ 440. Ao final do curso, serão emitidos certificados de conclusão para todos os participantes.

Propriedade intelectual em negócios de base tecnológica

Oferecido pelo Inpi, o curso Uso da Propriedade Intelectual nos Negócios de Base Tecnológica aborda temas como a introdução à propriedade intelectual, marcas e desenho industrial, patentes e informação tecnológica. A capacitação aberta para professores, técnicos-administrativos e estudantes da UFMS é gratuita e um dos pré-requisitos para aqueles que desejam participar no Programa Piloto de Mentoria em Propriedade Intelectual do instituto. Para se inscrever, é necessário fazer o cadastro na Academia Virtual do Inpi e, após essa etapa, acessar a página da formação on-line.

“Os participantes vão adquirir conhecimentos introdutórios sobre propriedade intelectual, marcas e desenho industrial e conhecimentos específicos sobre patente. Além disso, poderão aprender sobre a importância e uso da informação tecnológica contida nos documentos de patente, que pode favorecer o direcionamento de suas pesquisas”, aponta a secretária de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Agência de Inovação da UFMS, Vilma Ramos. “O curso é on-line, gratuito e autoinstrucional. As inscrições estão abertas até dia 31 de dezembro de 2025 e, após a inscrição, o curso fica disponível por 60 dias”, complementa a secretária.

Serviço educacional em ambientes hospitalares e domiciliares

Já o curso de atualização de professores na Área de Serviço Educacional em Ambiente Hospitalar e Domiciliar está com inscrições abertas até 22 de junho nesta página. Gratuita e na modalidade à distância, a formação é voltada a professores das redes públicas da Educação Básica de todo o Brasil.

Conforme a professora do Instituto de Biociências e coordenadora do curso, Jucélia Medeiros, o objetivo é preparar os profissionais para o trabalho com alunos que, por um momento ou período, necessitam de atendimento escolar no ambiente hospitalar ou em casa. “Os benefícios principais do curso são a garantia da continuidade do processo escolar de alunos hospitalizados, a interlocução entre escola, família e hospital, a não perda do conteúdo escolar no período, a amenização do impacto que a hospitalização e a doença traz ao indivíduo e sua família, como também, a colaboração no melhor entendimento e interação do aluno a rotina e processo de tratamento”, explica.

Entre os conteúdos previstos estão a estruturação dos atendimentos nos serviços especializados em atendimento educacional em ambiente hospitalar e domiciliar; políticas, práticas pedagógicas e avaliativas; recursos mais adequados e formas mais adequadas de se organizar/trabalhar com as escolas de origem destes alunos, seus familiares e equipe multidisciplinar. Serão 180 horas de atividades distribuídas em cinco módulos, com realização prevista de julho a dezembro de 2025. As aulas, seminários e encontros serão desenvolvidos no AVA UFMS.

Mais informações sobre o curso e o processo seletivo podem ser acessadas no edital.

Educação física escolar inclusiva

Até 16 de junho, estão abertas as inscrições para profissionais que desejam se aperfeiçoar em Atendimento educacional especializado e educação física escolar inclusiva. O curso é gratuito e está sendo oferecido por meio da Faculdade de Educação (Faed). Ao todo, são 400 vagas, sendo 200 para professores de educação física e 200 para profissionais de apoio educacional. Para participar, basta acessar este link.

Segundo a coordenadora em exercício dos cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física da Faed e responsável pela formação, Marina Salerno, a capacitação aborda aspectos teóricos e práticos sobre a inclusão na área. “Se fala muito de paradesporto, dos esportes, e isso é muito importante, mas nós já precisamos dar outros passos dentro da educação física escolar. Em 2024, abordamos a dança e a ginástica como possibilidades práticas, e agora nós estamos também com esportes de aventura, jogos e brincadeiras, aspectos das mídias, então buscar equalizar um pouco de teoria e prática para que a gente possa avançar, tanto no entendimento do processo inclusivo dentro da educação física. Práticas para tentar superar determinadas barreiras que nós ainda encontramos dentro da educação física escolar”, conta.

O curso tem duração total de 180 horas, com palestras e atividades on-line, oferecidas pelo AVA UFMS. Mais informações estão disponíveis no edital.

Produção de materiais pedagógicos

Gratuito e ofertado na modalidade a distância no AVA UFMS, com atividades síncronas, o curso de aperfeiçoamento na Produção de Materiais Pedagógicos na Educação Inclusiva está com inscrições abertas até 22 de junho nesta página. A formação é voltada a todos os professores das redes públicas de ensino da Educação Básica.

De acordo com a professora do Câmpus da UFMS de Três Lagoas e coordenadora do curso, Sheyla Silva, a formação incentiva o debate sobre as tecnologias assistivas em salas de aula e estimula a criatividade dos profissionais de educação. “O objetivo principal é pensar essas práticas pedagógicas e pensar as estratégias que o professor precisa ter para desenvolver um processo de uma educação inclusiva. Então, na elaboração de materiais, em pensar esse aluno, o que eu preciso diferenciar de material, por exemplo, para um aluno cego, o que eu preciso diferenciar de material, por exemplo, para um aluno com dificuldade de locomoção, dependendo da atividade que eu vou fazer”, conta.

Serão 180 horas de atividades divididas em cinco módulos com realização de junho a dezembro. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e 20% serão reservadas a profissionais que atuam em Mato Grosso do Sul. Para mais informações sobre o processo seletivo, clique aqui.

Com informações da Agência Brasil.

