Idoso tem cartão trocado e leva golpe de R$13 mil

Um homem, de 68 anos, foi alvo de um estelionato, que lhe rendeu um prejuízo de R$13 mil. O caso ocorreu na manhã da última terça-feira (30), em um supermercado da Rua Ouro Verde, na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 10h, o idoso foi ao mercado e se dirigiu ao caixa eletrônico. Segundo ele, ele compareceu ao estabelecimento para sacar uma quantia de dinheiro e consultar o saldo bancário.

Após realizar as operações, o idoso saiu do caixa eletrônico em direção a saída do mercado. Um indivíduo que estava atrás dele na fila do caixa o chamou de volta, afirmando que o idoso havia deixado um papel que o caixa eletrônico havia emitido.

De acordo com a vítima, o homem afirmou que o papel era referente a uma atualização de cadastro, que caso não fosse realizada, um valor de R$89,90 seria descontado mensalmente de sua conta bancária. O suspeito se ofereceu para ajudá-lo a efetuar o procedimento. A vítima acessou novamente sua conta no caixa eletrônico, enquanto que o indivíduo permaneceu ao seu lado.

Em seguida, o suspeito assumiu o controle do caixa, simulou uma operação e encerrou o procedimento. O cartão foi devolvido ao idoso e ambos saíram do estabelecimento. Aproximadamente 1h após o ocorrido, a vítima resolveu olhar seu cartão para conferir o procedimento. Foi quando constatou que o cartão devolvido não era dele, uma vez que constava o nome de outro indivíduo.

O idoso compareceu a sua agência bancária e foi informado que foram realizadas várias operações em sua conta, entre elas, compras, saques e transferências bancárias que totalizavam o valor de R$ 13.000,00.

O suspeito não foi localizado e o caso segue em investigação. O incidente foi registrado como estelionato contra idoso na 5ª DP (Quinta Delegacia de Polícia de Campo Grande).

Estelionato contra idosos

Em entrevista ao O Estado Online, o Delegado da Polícia Civil, Nilson Friedrich, a sociedade está cada vez mais exposta aos estelionatos dentro do meio digital e o principal público são os idosos.

“De fato, tem sido notado um aumento após a pandemia no número de fraudes envolvendo vítimas idosas, muitas vezes em razão da falta da intimidade com os meios tecnológicos. Assim como outras pessoas também, inclusive adolescentes e pessoas de meia idade”, explica o delegado.

Ainda de acordo com o Delegado, muitos criminosos especialistas em aplicar golpes estão abusando de pessoas desinformadas em diversas modalidades. “As famílias dos idosos devem orientar a terceira idade para terem extrema cautela em transferir valores monetários, sem antes consultar a pessoa que fez o contato, alegando para pagar dívidas ou boletos”, explica.

Confira as dicas do Delegado Nilson Friedrich sobre como evitar cair nas mãos dos estelionatários:

– Banco nunca faz contato exigindo o numero do cartão e senha, por mais que digam que houve uma compra equivocada no cartão, desligue e contate o seu gerente.

– Sempre que for pagar um boleto, visualize o beneficiário. Se eu quero pagar uma empresa jurídica e aparecer o nome de uma pessoa física, alguma coisa está errada. Reforçando, é importante não nos afobarmos.

– Cuidado ao mandar cópia de documentos para pessoas desconhecidas. Pois golpistas utilizam as informações pessoais para cometer outras fraudes ou abrir contas bancárias. “Idosos utilizam muitas vezes esses dados para solicitar o financiamento do INSS.”

Com informações do repórter João Santana Fernandes

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: