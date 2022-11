Com quase 45 mil empregos formais gerados no ano, MS tem o melhor resultado desde a pandemia

Aumento é de 45,10% se comparado com o acumulado de 2020

Ainda passando por um momento de recuperação, após o período de pandemia, Mato Grosso do Sul toma fôlego e conquista 44.908 empregos gerados, de janeiro a outubro deste ano. O resultado é o melhor dos últimos dois anos. Prova disso é que, em 2020, o acumulado ficou em 30.950, ao passo que em 2021 foi de 40.253. Os dados fazem parte do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência.

O acumulado de 2022, no Estado, é resultado de 310.832 mil novas admissões e 265.924 mil desligamentos. Entre os setores, o maior empregador de outubro foi o comércio com 1.324 vagas, seguido por serviços com 240 empregos, construção 85, agropecuária 25 e indústria com 19 postos.

Em Campo Grande, muitas foram as empresas que contribuíram para o saldo positivo de postos de trabalho com carteira assinada. O diretor financeiro da loja Beco Acessórios, Djlama Santos, 46 anos, conta que o comércio realizou novas contratações durante este ano e ainda pretende selecionar novas pessoas antes do fim de 2022.

De acordo com o representante da loja de acessórios, de janeiro a outubro, foram dez contratações efetivadas, divididas entre as funções de atendente de loja, estoquista e produção. “Além dos colaboradores que já estão conosco, ainda serão contratados mais cinco para este fim de ano”, complementa o diretor.

Djalma relata ainda que já são cinco anos de história com a Capital, com três unidades na Rua 14 de Julho, contribuindo com a expansão financeira da cidade. “É muito gratificante saber que a geração destes postos de trabalho auxilia de alguma forma na economia da cidade e também na vida de pessoas”, ressalta.

O profissional lembra também sobre as vagas provisórias disponibilizadas no fim de ano. “Dar esperança para que essas pessoas que estão sendo contratadas agora entrem em 2023 com a perspectiva de um emprego, pois aqui a maioria das pessoas que entra como provisório permanecem em nosso quadro”, finaliza.

Balanço

Detalhando os números do acumulado dos últimos dois anos, é possível constatar um aumento de 45,10% na geração de empregos formais em Mato Grosso do Sul. Contundo nos meses de outubro de 2020, foram 3.949 mil contratados; em 2021, 3.404 mil, ao passo que neste ano o mês encerrou com 1.693 mil efetivados.

No mês passado, Campo Grande contratou 489 pessoas, resultado de 10.076 admissões e 9.587 desligamentos.

Brasil

Em todo o país foram criados 159.454 postos de trabalho com registro em carteira profissional no mês de outubro deste ano, montante obtido de 1.789.462 milhões de admissões e ainda 1.630.008 milhões de desligamentos de empregos formais. No Brasil, o salário médio na contratação no mês de outubro ficou em R$ 1.932. Comparado ao mês passado, ocorreu um decréscimo real de R$ 7,28 no salário médio de admissão.

