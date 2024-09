Idoso sofre infarto e morre no meio da avenida do Jardim Colúmbia

Um idoso, de 77 anos, identificado como Jaci de Carvalho, morreu durante a manhã desta sexta-feira (13), após sofrer um infarto no meio da Avenida Uraça, próximo ao cruzamento com a Rua Paranapebas, no Bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Segundo informações, o senhor era bastante conhecido na região. Ele tinha problemas no coração, e estava andando de bicicleta pela avenida quando sofreu a parada cardíaca.

Equipes da Polícia Militar isolaram a rua até a chegada da pax para a remoção do corpo do local. Como a vítima não apresenta sinais de violência pelo corpo, as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil não se deslocaram até a Avenida.