Agenda: de churrasco a ovo, fim de semana tem festivais gastronômicos, rock e stand up

Quem gosta de churrasco terá opção de evento em Campo Grande e Três Lagoas

Com mais um fim de semana à vista, ficar em casa vai ser coisa de preguiçoso em MS, e nem a sexta-feira 13 poderá espantar os mais ‘saidinhos’ e haverá opção gastronômica, shows nacionais, teatro, rock, circo e inauguração de livraria na Capital, confira na agenda cultural preparada pelo jornal O Estado;

II Festival Internacional da Carne

A partir desta sexta-feira (13) Campo Grande reunirá um público de assadores, produtores e apaixonados por churrasco na segunda edição do Festival Internacional da Carne, que seguirá até o domingo (15).

O Festival será no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e a entrada no evento é livre, sem a necessidade de inscrição prévia. O evento gastronômico se tornou também um local de negócios, trazendo a oportunidade perfeita para expandir horizontes aproveitando o que há de melhor em nosso Estado.

Para este ano a expectativa é que mais de 30 mil pessoas compareçam ao evento. Serão mais de 30 estações de carne, diferentes tipos de cortes, assadores de renome regional, nacional e internacional, palestras, shows musicais, além da 2ª edição do Meat Master – Copa Internacional de Assadores.

A produção, novamente, fica por conta da produtora cultural Márcia Marinho, em parceria com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo Márcia Marinho, produtora do evento, as áreas de alimentação foram expandidas para melhor atender a todos. “Queremos tornar a experiência em 2024 ainda mais confortável, por isso aumentamos as áreas de alimentação. Para aqueles que querem um ambiente totalmente climatizado, com mais privacidade, teremos também um restaurante conceito, o Meat Concept Restaurante, que vai estar funcionando todos os dias durante o Festival”, explica ela.

Para Guilherme Bumlai, presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), a expectativa para esta edição do evento é extremamente positiva. “Acreditamos que vamos fazer um evento maior e melhor do que o realizado no ano passado, com grandes atrativos para a população em geral, e uma oportunidade para todos conhecerem a qualidade da carne produzida no Mato Grosso do Sul”, discorre.

Na sexta-feira, às 20h, haverá aula show com a chefe Helen Braz, ensinando o preparo do tradicional Macarrão Pantaneiro; às 21h será a vez de aprender um dos pratos mais emblemáticos de Campo Grande, o sobá, com a aula da Jadi Issam, fundadora da Jadi Sobá, na Feira Central.

Já nos shows, quem sobe no palco na sexta é a dupla João Haroldo e Betinho, das 18h às 23h; no sábado, das 16h às 23h é a vez da banda Alzira’s, Os filhos de Campo Grande, e Vitor Gregório e Marco Aurélio. No domingo, Chicão Castro abre a programação e a dupla João Bosco e Vinicius encerram o festival.

SEXTA-FEIRA (13)

Chafica

Às 19h, a Cia do Mato apresenta no Teatro Prosa o espetáculo “Chafica”, uma homenagem às paixões e lutas de Sarah Abussafi Figueiró. Esta mulher notável enfrentou uma sociedade patriarcal e dedicou-se arduamente para a oficialização do ensino da dança em Campo Grande (MS). Desafiando padrões e julgamentos, ela lutou para criar uma cultura com a qual pudesse se identificar como Sul-Mato-Grossense. Com sua voz poderosa, clamava pela educação como símbolo de grandeza, usava sua bengala como protesto contra decisões injustas, e desempenhou papeis variados – de mãe e avó a bruxa, alquimista, pesquisadora de cores e humorista renomada. Sarah encarna figuras como Lídia Baís, Conceição dos Bugres, Delinha e Tetê Espíndola, entre outras, todas imersas em esplendor e sabedoria. Classificação Livre e entrada gratuita.

Truques e Piadas Show

Prepare-se para uma noite de muitas risadas e surpresas! Nesta sexta-feira (13), às 20h, o Teatro Fulano di Tal receberá show de stand up e mágica, com Samuel Isidoro e Everton Mago que prometem encantar e divertir o público. Os artistas se reunirão para apresentar seus melhores números de stand up. Prepare-se para gargalhar com piadas inteligentes, histórias engraçadas e observações hilárias sobre o cotidiano. Além das risadas, também haverá show de mágica com o ilusionista Everton Mago, realizando ilusões impressionantes que desafiam a lógica. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla, e a sede do Grupo de Teatro Fulano di Tal fica na rua Rui Barbosa, 3099, Centro.

Circo Astros

O município de Nova Alvorada do Sul recebe a partir de sexta-feira o Circo Astros, no espetáculo ‘Aqui a magia acontece’. Com uma história circense passada de geração a geração, o Circo Astros já passou por vários estados do Brasil e traz ao Mato Grosso do Sul a memória afetiva por meio do cheirinho de pipoca da praça de alimentação, até o número mais perigoso do circo, o Globo da Morte. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na bilheteria e crianças de três a 12 anos têm desconto. O Circo Astros está estacionado na Avenida Antônio Diniz Gonçalves, 1792, Jardim Eldorado, com espetáculo a partir das 20h. A tenda segue na cidade no sábado (14) e no domingo (15).

11ª Festa do Ovo de Terenos

Para celebrar a cultura da comunidade nipônica em Terenos, responsável pela 2ª maior produção de ovos do Estado, nesta sexta-feira (13) e sábado (14), será realizada a 11ª edição da Festa do Ovo. Este ano os shows principais ficam por conta das duplas Gilson e Júnior (13) e João Bosco e Vinícius (14). Além dos shows principais, a Festa contará com praça de alimentação, pavilhão da agricultura familiar, apresentações culturais de Taikô (tradicionais tambores japoneses) e Raiden Daikô, danças e músicas típicas. Uma das atividades mais esperadas pela população, principalmente pela criançada durante a Festa do Ovo é a gincana que acontece no sábado à tarde e reúne cerca de 1.500 crianças todos os anos. A abertura oficial é nesta sexta-feira, às 19h, na Praça de Eventos.

Cerrado Alternativo no Buteco do Miau

A sexta-feira 13 traz com ela a 3ª edição do Festival Cerrado Alternativo, no Buteco do Miau, a partir das 21h, com entrada a 15 reais. O projeto é coordenado pelo cantor e compositor Sem Fabios e pela produtora cultural Karla Velasco e dessa vez reúne as bandas campo-grandenses de música autoral Ovelhas Elétricas, Os Alquimistas, Peixes Entrópicos e Barata Branca. O 3º Festival Cerrado Alternativo será realizado no Buteco do Miau, na avenida José Nogueira Vieira, 1.303, Tiradentes. Horários de apresentação das bandas: Ovelhas Elétricas às 21h30, Os Alquimistas às 22h30, Peixes Entrópicos às 23h30 e Barata Branca à 0h30. As 30 primeiras pessoas do rolê ganharão shots de bebidas.

SÁBADO (14)

Conexão do Jazz com a Música Brasileira

Às 19h de sábado, no Sesc Teatro Prosa, Campo Grande recebe um espetáculo único com o trombonista de jazz Ryan Keberle e a banda brasileira Urbem. O show promete uma fusão inédita de composições originais e releituras de clássicos da MPB, como Milton Nascimento. Keberle, conhecido por seu trabalho com a Maria Schneider Orchestra e colaborações com Justin Timberlake e David Bowie, se une à premiada Urbem, que traz uma combinação vibrante de jazz contemporâneo e música brasileira. A noite promete uma experiência musical inesquecível, unindo talento e criatividade. Classificação Livre e entrada gratuita.

Danilo Gentili Stand Up

Neste sábado, o humorista Danilo Gentili se apresenta no Palácio Popular da Cultura às 21h, em Campo Grande, trazendo todo o seu humor ácido e estilo provocativo. Gentili destacou que seu stand-up será repleta de risadas e reflexões com diversos temas, desde experiências pessoais durante a pandemia até bastidores de sua carreira na televisão. Os ingressos estão à venda no estande do Pedro Silva Promoções, no Comper Jardim dos Estados, e no site www.pedrosilvapromocoes.com.br, com preços variando entre R$70,00 e R$180,00, dependendo do setor.

Blues Bar

Sábado será de rock bebê! A partir das 20h, o Blues Bar, na rua 15 de novembro,1186, terá show cover da banda australiana AC/DC, pela banda paulista Rising Power, a única do Brasil que já tocou com um membro original do AC/DC. A abertura fica com a Stone Crow e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, mas é preciso correr, pois já estão no quarto lote.

Churrasco On Fire

Combinando música, open de churrasco e muita comida boa, Três Lagoas recebe pela primeira vez o evento gastronômico Churrasco On Fire, realizado neste sábado (14), a partir das 16h, com show nacional da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. O evento será no Recinto de Exposição – Joaquim Marques de Souza, e os ingressos estão à venda pela internet a partir de R$220 no site https://byma.com.br/event/667ecc3c6c4671000c444ac6. Além de cortes como picanha, costela, brisket e ancho, o evento também traz hambúrguer e acompanhamentos que vão do pão de alho até sobremesas como a panqueca de doce de leite. Para quem gosta de carros, o Churrasco On Fire em parceria com a Ford traz um car display exclusivo e Fernando irá preparar seu famoso arroz carreteiro ao vivo.

Hámor inauguração

A Hámor Livraria inaugurará sua sede física em Campo Grande neste sábado, na Rua 13 de Junho, 1592, a partir das 16h. O evento contará com o lançamento de dois livros da escritora Mar Becker, que também ministrará um workshop intitulado “Poesia e Rastros” no dia seguinte, 15 de setembro, às 10h. A Hámor, fundada em 2022 por Bianca Resende e Felipe Mafra, busca ser um ponto de encontro literário, promovendo uma rica programação cultural e a presença de novos autores. A livraria funcionará de terça a sexta-feira, das 13h às 19h, e aos sábados, das 9h às 16h.

DOMINGO (15)

Marina Sena

No dia 15 de setembro, o MS ao Vivo traz ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, um verdadeiro espetáculo de pop moderno, com show de Marina Sena e apresentação regional de Ariádne, que será responsável pela abertura do evento. A entrada é gratuita, e os shows terão início às 17 horas. Desde o lançamento de seu primeiro single solo, Marina Sena tem mostrado seu talento e determinação. Seu álbum de estreia, “De Primeira”, conquistou rapidamente o público brasileiro com letras afiadas, timbre inconfundível e uma estética sensual. Com shows lotados, capas de revistas, premiações e turnês internacionais, Marina consolidou sua carreira, sempre sonhando em ser uma popstar desde a infância.

Feira Bosque da Paz

Prepare-se para uma edição inesquecível da Feira Bosque da Paz, que celebra “Um Sonho de Primavera” com uma combinação perfeita de natureza, cultura e arte. Venha explorar produtos artesanais únicos e se encantar com a beleza da estação mais vibrante do ano. O evento contará com a presença especial do talentoso Chicao Castro e da animada banda Muchileiros. O encontro acontece no dia 15 de setembro, das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens. Não perca!

Festival do Chamamé

Neste domingo, o CTG Farroupilha em Campo Grande realizará o Festival Cultural do Chamamé, celebrando a abertura da Semana Farroupilha 2024. Das 11h às 19h, o evento contará com apresentações de Grupo Zíngaro, Danilo da Gaita, Desidério Souza e Grupo Desparramo, com entrada gratuita. Simultaneamente, haverá um almoço tradicional com Costelão no Fogo de Chão, disponível por R$ 60. Fundado em 1962, o CTG Farroupilha é um importante centro cultural gaúcho fora do Rio Grande do Sul, situado na Avenida Heráclito Diniz de Figueiredo, 930, no bairro Monte Castelo.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais