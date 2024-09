Operação Liberdade: PF apreende 48 cartões com comerciante que explora indígenas em Dourados

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (13), a operação Liberdade, que visa combater o crime de estelionato na cidade de Dourados, praticado por estabelecimento comercial com a retenção de cartões de indígenas referentes a programas sociais. Durante a operação, foram resgatados 48 cartões e um celular

As investigações da Polícia Federal partiram de denúncias que um estabelecimento comercial da cidade estaria retendo cartões bancários dos indígenas das aldeias Bororó e Jaguapiru, e com isso auferindo vantagem indevida por vincular que os indígenas seriam obrigados a comprar somente em seus estabelecimentos.

Mediante representação da Delegacia de Polícia Federal de Dourados a Justiça Federal, foi determinado busca e apreensão de cerca de mil cartões dos indígenas e equipamentos eletrônicos que estariam armazenando as senhas desses cartões, como computador, tablet, celular ou documentos com as senhas.

Segundo relato dos próprios indígenas, os cartões ficavam em poder da loja juntamente com as respectivas senhas, e que eram os proprietários do estabelecimento que faziam os saques dos valores e somente devolvia os cartões aos indígenas após quitação de toda a dívida. Os principais crimes investigados são estelionato e associação criminosa.