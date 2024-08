Idoso que sofreu queimaduras em Eldorado morreu na Santa Casa

Segundo o médico que atendeu a vítima, ele apresentava características de etilismo e tabagismo pesado, hanseníase sem tratamento e desnutrição severa

Na noite de ontem (14), um idoso, de 60 anos, morreu na Santa Casa após sofrer queimaduras durante um incêndio na própria residência, em Eldorado.

A policia foi informada do óbito pelo irmão da vítima, que soube do acidente dois dias depois do ocorrido, por meio de outro irmão que mora em frente a residência do idoso e presenciou as chamas se alastrar no imóvel. Este segundo irmão também teve a casa destruída pelas chamas, a suspeita é que o incêndio tenha sido provocado por um cigarro.

O idoso foi socorrido com queimaduras graves pelo corpo. Segundo o médico que atendeu a vítima, ele apresentava características de etilismo e tabagismo pesado, hanseníase sem tratamento e desnutrição severa.

O irmão relatou que tinha conhecimento apenas do etilismo e tabagismo.

