Mato Grosso do Sul permanece como 4º estado com mais pessoas desempregadas

De acordo com levantamento do PNAD contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), Mato Grosso do Sul continua ocupando o 4º lugar no ranking de estados com mais pessoas desempregadas no Brasil.

O levantamento mostra que o estado tem ao menos 2,26 milhões de pessoas em idade para trabalhar, mas cerca de 57 mil não exercem trabalhos remunerados, o que representa 3,8% na taxa de desocupação.

Embora esse número seja considerado uma queda em comparação ao trimestre anterior, que registrou 5% na taxa de desocupação, Mato Grosso do Sul não conseguiu ocupar o terceiro lugar no ranking, atrás apenas de Santa Catarina, com 3,2%, Rondônia, 3,3% e Mato Grosso, com 3,3%.

Em contra partida a Capital teve a menor taxa de desocupação entre as capitais do país. No trimestre anterior, a taxa de desocupação foi de 4,4%.

