Onça-pintada é resgatada ferida em fazenda no Pantanal próximo a Miranda

Na manhã desta quinta-feira, 15 de agosto, uma ação conjunta resgatou uma onça-pintada em situação crítica em uma área rural, a 40km de Miranda. O felino foi encontrado dentro de uma manilha de concreto e apresentava queimaduras de segundo grau nas quatro patas.

O animal estava em condições de extrema vulnerabilidade. Após ser localizada, a onça-pintada foi sedada e cuidadosamente retirada da manilha por uma equipe especializada, que percebeu a gravidade das lesões. O animal foi imediatamente encaminhado ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande – MS, chegando na capital por volta das 13h30min.

Segundo informações da veterinária chefe do CRAS, o animal é uma fêmea jovem, de aproximadamente 60 kg. A onça apresentava lacerações em algumas partes do corpo e várias queimaduras nas patas dianteiras e traseiras. Posteriormente, ela passará por exames e análises mais detalhadas, mas a expectativa é de uma recuperação breve.

A ação foi coordenada entre a Policia Militar Ambiental (PMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e o Grupo de Resgate e Tratamento de Animais Silvestres (GRETAP)

Recentemente, a PMA também esteve envolvida em outro resgate significativo, salvando um filhote de anta que sofreu queimaduras devido aos recentes incêndios florestais.

