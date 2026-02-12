Serviços caem 5,2% em dezembro em MS, mas fecham 2025 com alta de 5,4%

Mesmo com recuo no último mês do ano, setor acumula crescimento e mantém resultado positivo no comparativo anual

O volume de serviços em Mato Grosso do Sul caiu 5,2% em dezembro de 2025 na comparação com novembro, segundo dados da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços) divulgados nesta quarta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No mês anterior, o setor já havia registrado retração de 1,2%.

Apesar do resultado negativo no fechamento do ano, o desempenho geral de 2025 foi positivo. No acumulado do ano, o volume de serviços no Estado cresceu 5,4% em relação a 2024. Já no comparativo entre dezembro de 2025 e o mesmo mês do ano anterior, houve alta de 2,2%, considerando a série sem ajuste sazonal.

O acumulado dos últimos 12 meses também mostra avanço. O índice passou de 4,4% em outubro para 5,4% em dezembro de 2025.

Além do volume de serviços, que mede a quantidade efetiva de atividades prestadas, a pesquisa também acompanha a receita nominal do setor, que registrou queda de 3,3% na passagem de novembro para dezembro. Em relação a dezembro de 2024, a receita teve alta de 5,1%. No acumulado do ano, o crescimento foi de 8,8%, e, em 12 meses, de 7,8%.

No cenário nacional, 16 das 27 unidades da federação tiveram queda no volume de serviços em dezembro na comparação mensal. Mato Grosso do Sul aparece entre os recuos mais intensos, ao lado de estados como Pará (-7,3%) e Santa Catarina (-3,9%).

Já na comparação com dezembro do ano anterior, 18 estados apresentaram crescimento. No acumulado de 2025, 22 unidades da federação registraram expansão no setor de serviços.

A Pesquisa Mensal de Serviços acompanha a evolução conjuntural do setor de serviços empresariais não financeiros e é um dos principais indicadores da atividade econômica do país.

