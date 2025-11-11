Idoso perde R$1.000 após se candidatar em falso anúncio de emprego na Capital

Vítima percebeu que era um golpe depois de pagar por falsa instalação de rastrador no veículo e exigências de pagamento de mais taxas

Nesta terça-feira (11), um idoso de 80 anos caiu em um golpe após se canditatar em um falso anúncio de emprego na internet em Campo Grande.

O anúncio fraudulento anunciava o cadastramento de motoristas para realizar entregas de medicamentos e insumos na Capital oriundos uma empresa com sede em Osasco, São Paulo.

No entanto, para ser efetivado na função, ele deveria repassar toda a documentação pessoal, e bancária, além dos dados do veículo e endereço. Após o idoso realizar o procedimento, foi formalizado um suposto contrato de trabalho, que informava que ele iria receber odo valor de R$ 320,00 por saída e mais R$ 1.750,00 de auxilio combustível, além de outros benefícios, o que era muito atrativo para ele.

Segundo o idoso, após a aprovação do referido cadastro, foi solicitada a instalação de um rastreador no veículo para garantir a mercadoria e que ele deveria realizar o depósito no valor de R$ 1.000,00 para uma chave pix no nome de um terceiro.

Contudo, mesmo após o depósito, as pessoas que conversavam com o idoso pediram novas taxas que seriam da Anvisa entre outros, o que levou o homem a perceber que havia caído em um golpe.

Ele foi orientado a procurar uma delegacia e o caso foi registrado como Estelionato e Fraude Eletrônica na Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.