Dois são presos em flagrante após furto e venda de motocicletas em Aquidauana

Nesta segunda-feira (10) a Polícia Civil elucidou dois furtos de motocicletas ocorridos no município e prendeu um homem em flagrante por receptação. O caso aconteceu em Aquidauana, cidade distante 141 quilômetros de Campo Grande. A ação resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e de diversas peças de outro veículo.

Durante as diligências, os investigadores localizaram e ouviram um homem de 33 anos, que confessou ter furtado duas motocicletas: uma Honda/CG 125 Fan e uma Honda/Pop 100. Ele relatou que desmontou os veículos, lançou os chassis no Rio Aquidauana e vendeu as demais peças a um homem proprietário de uma borracharia na região central da cidade.

A equipe policial conseguiu recuperar o chassi da Honda/CG 125 Fan e em seguida foram até a borracharia de um homem, de 52 anos, que desobedeceu à ordem de abordagem e precisou ser contido com uso proporcional da força. Ao ser questionado, ele confessou ter escondido partes das motocicletas em uma chácara no Assentamento São Manoel, onde os policiais apreenderam diversas peças pertencentes aos veículos furtados.

Por não estar mais em flagrante, o autor do furto foi ouvido e liberado. Já o receptador foi preso e permanece à disposição da justiça.