Obras na BR-163 continuam nesta terça com trechos em pare-e-siga e desvios

As obras de ampliação e conservação da BR-163 seguem em andamento nesta terça-feira (11), com equipes da concessionária Motiva Pantanal atuando em diferentes pontos da rodovia. Os trabalhos visam melhorar a segurança, o conforto e a fluidez no tráfego.

Entre os serviços realizados estão duplicações, implantação de faixas adicionais, reparos no pavimento, revitalização da sinalização horizontal e limpeza de sistemas de drenagem. Durante as intervenções, alguns trechos operam no sistema pare-e-siga, enquanto outros têm desvios temporários, com o tráfego fluindo de forma alternada.

A concessionária orienta os motoristas a respeitarem a sinalização, redobrarem a atenção e manterem a velocidade compatível com as condições da via. Informações em tempo real sobre o tráfego podem ser obtidas pelo site rodovias.motiva.com.br/pantanal ou pelo Disque Motiva Pantanal, no 0800 648 0163.

Trechos com desvio

Sonora – entre os kms 832 e 830

Rio Verde de MT – entre os kms 654 e 652

São Gabriel do Oeste – entre os kms 638 e 632, e entre os kms 603 e 601

Jaraguari – entre os kms 519 e 518

Campo Grande – entre os kms 485 e 484

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 374 e 369, e entre os kms 366 e 364

Caarapó – no km 234

Trechos com pare-e-siga

Coxim – entre os kms 770 e 769

Rio Verde de MT – entre os kms 664 e 663

São Gabriel do Oeste – entre os kms 609 e 607, e entre os kms 577 e 573

Bandeirantes – entre os kms 562 e 558

Campo Grande – entre os kms 452 e 451, e entre os kms 438 e 433

Douradina – entre os kms 296 e 294

Dourados – no km 247

Caarapó – no km 205

Juti – no km 161

Itaquiraí – entre os kms 125 e 124

Mundo Novo – entre os kms 3 e 0