Obras na BR-163 continuam nesta terça com trechos em pare-e-siga e desvios

As obras de ampliação e conservação da BR-163 seguem em andamento nesta terça-feira (11), com equipes da concessionária Motiva Pantanal atuando em diferentes pontos da rodovia. Os trabalhos visam melhorar a segurança, o conforto e a fluidez no tráfego.
Entre os serviços realizados estão duplicações, implantação de faixas adicionais, reparos no pavimento, revitalização da sinalização horizontal e limpeza de sistemas de drenagem. Durante as intervenções, alguns trechos operam no sistema pare-e-siga, enquanto outros têm desvios temporários, com o tráfego fluindo de forma alternada.
A concessionária orienta os motoristas a respeitarem a sinalização, redobrarem a atenção e manterem a velocidade compatível com as condições da via. Informações em tempo real sobre o tráfego podem ser obtidas pelo site rodovias.motiva.com.br/pantanal ou pelo Disque Motiva Pantanal, no 0800 648 0163.
Trechos com desvio
Sonora – entre os kms 832 e 830
Rio Verde de MT – entre os kms 654 e 652
São Gabriel do Oeste – entre os kms 638 e 632, e entre os kms 603 e 601
Jaraguari – entre os kms 519 e 518
Campo Grande – entre os kms 485 e 484
Nova Alvorada do Sul – entre os kms 374 e 369, e entre os kms 366 e 364
Caarapó – no km 234
Trechos com pare-e-siga
Coxim – entre os kms 770 e 769
Rio Verde de MT – entre os kms 664 e 663
São Gabriel do Oeste – entre os kms 609 e 607, e entre os kms 577 e 573
Bandeirantes – entre os kms 562 e 558
Campo Grande – entre os kms 452 e 451, e entre os kms 438 e 433
Douradina – entre os kms 296 e 294
Dourados – no km 247
Caarapó – no km 205
Juti – no km 161
Itaquiraí – entre os kms 125 e 124
Mundo Novo – entre os kms 3 e 0