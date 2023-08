Idoso perde R$ 25 mil após entregar cartão a falso funcionário de banco

Um idoso de 73 anos amargou um prejuízo de R$ 25.730,00 ao cair em um golpe de falsa compra na cidade de Campo Grande. De acordo com informações reveladas, o golpe foi perpetrado por meio de oito transferências via Pix, além de um empréstimo pessoal. Embora o incidente tenha ocorrido na última sexta-feira, dia 19 de maio, somente hoje, no dia 22, o homem decidiu dirigir-se à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

O golpe de falsa compra aplicado em Campo Grande resultou em oito transferências via Pix, totalizando um montante de R$ 10.730,00, que foram distribuídos entre três contas distintas. Além disso, os golpistas também conseguiram obter um empréstimo pessoal no valor de R$ 15.000,00. Com isso, a vítima do golpe teve um prejuízo total estimado em R$ 25.730,00.

O idoso relatou que os golpistas entraram em contato por quatro números de telefone diferentes, sendo dois deles com DDD 67, pertencentes à Capital, e os outros dois com DDD 11, indicando origem em São Paulo.

Dinâmica

Ao abordar a situação, o idoso explicou que o golpista se passou por um funcionário de uma agência bancária e afirmou que uma compra havia sido efetuada em seu cartão na cidade de Dourados. No entanto, a vítima esclareceu que não possui qualquer conta na agência mencionada pelo estelionatário.

Posteriormente, uma nova ligação foi recebida e outra pessoa, se identificando como funcionário do Bradesco, repetiu a mesma narrativa. Como a vítima de fato possui uma conta nesse banco, ela prontamente informou que não reconhecia as compras mencionadas. Em seguida, foi orientada a colocar o seu cartão em um envelope lacrado, pois outro suposto ‘funcionário’ iria buscá-lo para realizar um teste e investigar a suspeita de fraude.

Após informar seu endereço, localizado no Jardim Samambaia, a vítima recebeu a visita de um motociclista, que coletou o cartão conforme combinado. No entanto, no dia seguinte, o idoso começou a suspeitar que havia caído em um golpe e decidiu se dirigir pessoalmente até a agência bancária para obter esclarecimentos.