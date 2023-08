São Paulo x Puerto Cabello: confira onde assistir e prováveis escalações

Puerto Cabello e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada válida pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida acontecerá na Venezuela, na cidade de Valência, no estádio Misael Delgado.

O Puerto Cabello está se destacando no campeonato venezuelano, sendo considerado a grande sensação. Com apenas uma derrota até o momento, a equipe ocupa a liderança da competição, com uma vantagem de nove pontos sobre o Deportivo Táchira, atual segundo colocado.

No entanto, apesar do sucesso nacional, o clube ainda não conseguiu mostrar sua força no cenário internacional. Nas três partidas disputadas na Sul-Americana, sofreu três derrotas consecutivas, ficando cada vez mais distante de conquistar uma histórica classificação para a fase eliminatória.

Já o São Paulo chega embalado e confiante para a partida. A equipe não perde há 9 jogos e busca manter a invencibilidade. A equipe chega para o jogo sem ter tido tempo de treinar, vindo de uma vitória recente no sábado (20), contra o Vasco, por 4 a 2. O duelo foi válido pelo Campeonato Brasileiro.

Onde assistir

A partida terá transmissão na TV aberta pelo SBT. o jogo será transmitido pela ESPN e pelo serviço de straming Star+.

Prováveis escalações

Apesar da campanha ruim na Sul-Americana, o Puerto Cabello lidera com folga o Venezuelano e se aproxima de seu primeiro título. O último jogo da equipe, porém, foi há dez dias, quando bateu o Zamora no fim do primeiro turno do torneio local.

Time provável: Luis Romero, Carlos Rivero, Edwin Peraza, Kevin de la Hoz e Diego Osio; Junior Cedeño, Gideon Iliya, Raudy Guerrero e Williams Lugo; Danny Perez e Luifer Hernández

O Tricolor Paulista tem dois desfalques certos para a partida. Rodrigo Nestor e Arboleda não viajaram com a delegação e estão fora do banco de reservas do confronto. Além disso, o técnico Dorival Júnior deve fazer outras mudanças no time titular. Calleri, Luciano e Rafinha podem ser preservados e serem opções no segundo tempo. Assim, nomes como os garotos Juan e Nathan podem ganhar uma oportunidade.

Time provável: Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patryck; Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo; Wellington Rato, Marcos Paulo e Juan.