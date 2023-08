Ação da Funsat oferece mais de 100 vagas de emprego a moradores do Coophatrabalho

Moradores do Conjunto Habitacional Coophatrabalho recebem na próxima sexta-feira (26), a Funsat em Ação, iniciativa promovida pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande que visa viabilizar a inserção ao mercado de trabalho e descentralização dos serviços prestados pela instituição.

A ação contará com participação de recrutadores do Assaí Atacadista, que irá disponibilizar 101 vagas para 11 funções diferentes. Dentre as vagas disponíveis pela empresa, haverá oportunidades para as funções de açougueiro, padeiro, atendente de loja (cartões), operador de caixa, atendente de balcão de café, ajudante de açougueiro, conferente de carga e descarga, repositor, empacotador, auxiliar de depósito, cozinheiro e operador de empilhadeira.

Os candidatos poderão ainda concorrer às vagas gerais anunciadas pela Funsat. Para se candidatar basta estar com o cadastro atualizado e regularizado no sistema da Funsat.

A Funsat em Ação têm o objetivo de viabilizar a procura por emprego, tendo foco principal nas pessoas que não têm condições de ir à sede da Fundação. Nos eventos são realizados diversos serviços como triagem para postos de trabalho, encaminhamentos para a entrevista de emprego, emissão da carteira de trabalho digital, ativação do seguro-desemprego, captação de vagas de trabalho formal que possam ser anunciadas e orientações a respeito de capacitação profissional.

Vagas de emprego

Diariamente a Funsat divulga vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Candidatos que não possuem cadastro devem comparecer na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Serviço:

Mais informações sobre a ação itinerante podem ser obtidas por meio da Coordenadoria de Captação de Vagas e Emprego da Funsat, pelo telefone (67) 4042-0585 (Ramal 5826).

