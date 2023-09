Idoso perde mais de R$ 185 mil para quadrilha de estelionatários

Um homem, de 37 anos, foi preso em Três Lagoas, suspeito de integrar uma associação criminosa que aplicava golpes a idosos em diversos estados do país. A quadrilha possui pelo menos 20 integrantes, e aplicava o golpe da falsa central telefônica.

A prisão faz parte da Operação Fallere, deflagrada pela Polícia Civil com o apoio logístico da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), SIG (Seção de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência). Ela ocorreu de forma simultânea aos estados de Goiás, Santa Catarina e São Paulo.

A operação é o desfecho de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Estado de Goiás, através do GREF (Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes), e teve como objetivo o cumprimento de 20 mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de 280 contas bancárias.

Uma das vítimas, um idoso, teve um prejuízo superior a R$ 185 mil.

O golpe da central falsa de atendimento consiste no criminoso telefonar ou enviar mensagens pelo WhatsApp, fingindo ser funcionário de alguma instituição financeira. Os golpistas ainda afirmam que o cadastro da vítima junto ao banco precisa ser atualizado, solicitando a confirmação de dados como CPF e número do cartão de crédito.

