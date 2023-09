Campo Grande tem o 3º maior rebanho bovino entre as capitais do país, segundo IBGE

Com 415.630 cabeças de gado, Campo Grande ficou com o 3º maior rebanho entre as capitais do país em 2022, segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). À frente da capital sul-mato-grossense estão apenas Porto Velho (com 1,685 milhão) e Rio Branco (com 619 mil).

A pesquisa também revelou que o rebanho bovino do Mato Grosso do Sul foi o quinto maior do país, com mais de 18,4 milhões de cabeças. Apesar dos bons resultados, o total de Campo Grande é 25% menor do que o registrado 10 anos atrás, o que é explicado pelo contínuo processo de substituição das atividades pecuárias pelas ligadas à agricultura de exportação, como soja e milho, e também pelo avanço das florestas plantadas de eucalipto na região da rodovia MS-040 e BR-262.

Esse processo, inclusive, também colocou Campo Grande como a maior em área plantada entre todas as capitais brasileiras. De 2021 para 2022, a área plantada no município aumentou em 2,45% enquanto o valor da produção teve alta nominal de 9,06%. A terceira maior cidade do Centro-Oeste tem uma área total de 8.096 quilômetros quadrados, sendo apenas pouco menos de 400 km² ocupados, efetivamente, pela zona urbana. É esse atributo que faz da Capital das Oportunidades a maior em área plantada e que tem a maior produção em toneladas.

“Sabe aquela história que a gente sempre ouve que somos uma Capital que mantém os ares de uma cidade do interior? É essa característica que nos dá vantagem. Temos caminhado para o desenvolvimento nas mais diversas áreas e temos espaço para crescer e expandir. Isso é muito vantajoso, porque podemos ter um crescimento mais planejado que outras cidades que não tem mais áreas desocupadas”, diz a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes.

Além da Capital, outros municípios do Estado ocupam posição de destaque nacional com grandes rebanhos, sendo:

• Corumbá (1,981 milhão), na 2ª colocação;

• Ribas do Rio Pardo (837 mil) na 14ª;

• Aquidauana (797 mil) na 17ª;

• Porto Murtinho (629 mil) em 29º lugar;

• Rio Verde (587 mil), na 35ª colocação;

• Coxim (508 mil), na 48ª colocação

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila é importante mencionar as iniciativas da gestão municipal para fortalecer todas as cadeias produtivas que movimentam a economia de Campo Grande. “Temos o compromisso com os produtores de fomentar e agregar valor a tudo que é produzido aqui. Nós estamos trabalhando muito fortemente para que tudo que movimenta a economia de Campo Grande, também seja consumido pelos campo-grandenses, fortalecendo as nossas cadeias produtivas”, acrescenta.

Leite

A PPM também indicou que em relação à produção leiteira, o número de vacas ordenhadas diminuiu 87,6% entre 2012 e 2022, atingindo 2.716 vacas ordenhadas. Apesar da queda, Campo Grande posiciona-se na 5ª posição entre as capitais (incluindo Brasília/DF) em número de vacas ordenhadas.

Mesmo com a redução no número de vacas ordenhadas, o quantitativo de leite produzido atingiu 5,741 milhões de litros de leite, uma queda 77%, representando um faturamento de R$ 11,385 milhões. Apesar da queda, houve um aumento no nível de produtividade da atividade leiteira no município, fruto do investimento em novas tecnologias.

Ovos

Em relação a produção de ovos de galinha, houve um recuo de 18% entre 2021 e 2022 atingindo o montante de 173 mil dúzias, posicionando Campo Grande em 11º lugar entre as capitais. Em 2022, o faturamento neste segmento atingiu R$ 1,357 milhão.

Vice-campeã

Campo Grande se destaca na criação de equinos (cavalos), suínos e ovinos, se colocando na segunda posição entre as capitais nas três espécies.

Com 16.188 cabeças de equinos, a capital do MS aparece atrás apenas de Brasília. No ranking geral, Campo Grande se posiciona em 11º lugar, com destaque para o município de Corumbá, em primeiro no ranking nacional.

Em relação ao número de suínos, Campo Grande também assume a 2ª posição entre as capitais (novamente atrás de Brasília) com 58.490 cabeças.

E com 12.591 ovinos, a capital do MS aparece novamente atrás de Brasília no ranking das capitais. Entre os mais de 5.500 municípios brasileiros, Campo Grande posiciona-se em 301º lugar.

Galináceos e galinhas



Em 2022, Campo Grande registrou um efetivo de 303.968 cabeças de galináceos (total) e de 30.705 galináceos (galinhas), conforme classificação do IBGE, respectivamente em 6º e 10º lugares entre as capitais.

Mel

Com crescimento de 176% nos últimos 10 anos, Campo Grande atingiu uma produção de 17,7 toneladas de mel, terceiro lugar no ranking das capitais. Em 2022, o faturamento neste segmento atingiu R$ 292 mil reais.

