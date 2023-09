China lança seu mais recente satélite de sensoriamento remoto

A China enviou nesta quarta-feira ao espaço o seu mais recente satélite de sensoriamento remoto a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país.

O Yaogan-33 04 foi lançado em um foguete transportador Longa Marcha-4C às 4h15 (horário de Beijing) e entrou em sua órbita planejada com sucesso.

Ele será usado para experimentos científicos, levantamentos de recursos terrestres, estimativas de produtividade de culturas e trabalhos de prevenção e socorro de desastres.

O lançamento foi a 489ª missão de voo da série de foguetes Longa Marcha.

Com informações do Portal Xinhua.

