Idoso morre atropelado durante travessia na BR-163

Na noite de segunda-feira (20), um homem de 64 anos perdeu a vida em um trágico acidente na BR-163, no distrito de Prudêncio Thomaz, localizado a 161 km de Campo Grande. O incidente ocorreu quando o idoso tentava atravessar a rodovia e foi atingido por um veículo Fiat Argo, que seguia no sentido de Rio Brilhante a Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações obtidas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima havia estacionado seu veículo às margens da estrada e, ao iniciar a travessia, foi surpreendido pelo impacto do Fiat Argo. Os ocupantes do carro envolvido no acidente pararam e prestaram socorro à vítima.

A equipe de atendimento da concessionária que administra a BR-163 foi acionada para prestar assistência médica ai idoso, que foi conduzido ao hospital da cidade. Infelizmente, mesmo com os esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e atendeu à ocorrência.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: