Idoso morre após sofrer queimaduras de 3º grau ao acender cigarro em Miranda

Um idoso de 76 anos morreu na quinta-feira (17), após sofrer queimaduras de 3º grau ao acender um cigarro. O caso aconteceu na cidade de Miranda, localizada a 208 quilômetros de Campo Grande. A vítima estava internada na Santa Casa de Campo Grande, onde morreu em decorrência das complicações causadas pelas queimaduras.

De acordo com o relato do filho à polícia, o idoso era tabagista e necessitava de cuidados parciais. O acidente ocorreu no dia 11 de outubro, quando o homem acendeu um cigarro e, acidentalmente, sua coberta pegou fogo, causando graves queimaduras em seu corpo.

Inicialmente, ele foi levado ao hospital da cidade de Miranda, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Apesar dos cuidados médicos, o quadro de saúde do idoso se agravou, com infecções recorrentes, hemorragia digestiva e insuficiência renal. Ele não resistiu e morreu na tarde de ontem.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol, em Campo Grande, e está sob investigação para detalhar as circunstâncias do incidente.

