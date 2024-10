Carreta carregada de etanol tomba na MS-276 durante acidente com outro veículo

Nesta madrugada (18), uma carreta carregada de etanol tombou após se envolver em acidente com outra carreta, às margens da MS-276 entre Batayporã e Anaurilândia.

Até o momento não há informações sobre a causa do acidente, mas a suspeita é que uma das carretas que estava vazia, tenha passado por um buraco e o condutor perdido o controle da direção invadindo a vegetação.

A carreta tanque, que carregava etanol, teve vazamento de combustível, mas não causou danos maiores. Os condutores dos veículos não tiveram ferimentos graves e foram socorridos.

Uma faixa da pista foi interditada e sinalizada com cones e placas.

