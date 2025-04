Idoso morre após ser atropelado por adolescente de 13 anos em cidade paraguaia na fronteira com MS

Gregorio Nacial Yrala Sanguina, de 68 anos, morreu neste sábado (26), em Bella Vista Norte, cidade paraguaia que faz fronteira com Bela Vista, no Mato Grosso do Sul. A morte ocorreu dois dias após ele ter sido atropelado por uma motocicleta conduzida por um adolescente de apenas 13 anos.

De acordo com informações do portal Dourados News, o jovem que pilotava a moto também ficou ferido no acidente. Testemunhas relataram que familiares do menor retiraram o veículo do local antes da chegada da polícia, dificultando o trabalho das autoridades.

O laudo médico emitido pelo legista da Polícia Nacional, César González, apontou que a causa da morte do idoso foi um traumatismo craniano grave. O caso está sendo investigado pelas autoridades paraguaias.